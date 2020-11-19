В тюменском пансионате для ветеранов войны и труда увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об обстановке в очаге URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.
«В рамках санитарно-эпидемиологического расследования в пансионате для ветеранов войны и труда установлен 21 заболевший (12 проживающих и девять сотрудников). Все проживающие госпитализированы. В учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция», — рассказали URA.RU в оперштабе Тюменской области.
Ранее было известно лишь о десяти заболевших постояльцах. Большая часть из них была изолирована в самом пансионате, но при ухудшении состояния их должны были госпитализировать.
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