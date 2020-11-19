19 ноября 2020

В Тюмени в пансионате для ветеранов бушует коронавирус. Больных стало вдвое больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, прогулка, зима, снег в городе, пенсионеры
Количество постояльцев пансионата для ветеранов, заболевших коронавирусом, выросло до 12 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В тюменском пансионате для ветеранов войны и труда увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об обстановке в очаге URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«В рамках санитарно-эпидемиологического расследования в пансионате для ветеранов войны и труда установлен 21 заболевший (12 проживающих и девять сотрудников). Все проживающие госпитализированы. В учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция», — рассказали URA.RU в оперштабе Тюменской области.

Ранее было известно лишь о десяти заболевших постояльцах. Большая часть из них была изолирована в самом пансионате, но при ухудшении состояния их должны были госпитализировать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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