22 ноября 2020

Свердловские таксисты требуют вернуть деньги за установку экранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, такси, город, яндекс такси, дорога
Сумма компенсации таксистам может составить 10 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU
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В Свердловской области перевозчики требуют вернуть деньги за установленные в такси экраны. Соответствующее письмо подготовил Общественный совет по развитию такси в регионах России, оно будет направлено в адрес региональных властей.

«Часть затрат на установку экранов можно возместить таксомоторным компаниям из тех средств госпошлины, которые перевозчики заплатили в бюджет за оформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси», — цитирует «Коммерсант» представителя совета в УрФО Владимира Герасименко.

По его словам, размер госпошлины в Свердловской области является одним из самых больших в стране и составляет 3750 руб. По подсчетам совета, общая сумма компенсации может составить около 10 млн рублей.

Губернатор региона Евгений Куйвашев 28 октября потребовал, чтобы в такси были установлены перегородки. Новость вызвала недовольство у перевозчиков. Некоторые водители, чтобы выполнить закон, натягивали между креслами пищевую пленку или вешали шторы. В конце концов Куйвашев отменил требование, а норму об установке экранов сделал рекомендательной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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