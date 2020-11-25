Дмитрий Артюхов станет председателем совета КМНС Фото: Дмитрий Артюхов, Instagram

Правительство ЯНАО создаст совет представителей коренных народов Севера, который займется проблемами местных аборигенов. В руководство структуры войдут высшие лица округа, а председателем станет губернатор Дмитрий Артюхов. Это следует из проекта постановления властей, копия которого оказалась в распоряжении URA.RU.

«Совет представителей КМНС образуется в целях обеспечения прав и защиты законных интересов коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в документе. Совет займется вопросами взаимодействия аборигенов с властью, защитой их прав и интересов, улучшением их жизни. Среди прочего, совет, как указано в проекте постановления, может инициировать возмещение убытков оленеводам и компенсацию ущерба их среде обитания.

Возглавит совет губернатор Артюхов. Его заместителями станут вице-губернатор Ирина Соколова и президент ассоциации «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад. Также в состав структуры войдут представители советов КМНС из восьми муниципалитетов.

В правительстве ЯНАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU подготовку совета к работе. В пресс-службе окружной администрации попросили паузу на подготовку ответа.

В период пандемии коронавируса тундровики ЯНАО неоднократно жаловались на нарушение их интересов. В апреле они рассказывали, что им грозит нехватка еды и товаров первой необходимости из-за карантина. На время пандемии власти округа отменили все массовые мероприятия, в том числе традиционные Дни оленевода. В этот период кочевники обычно запасались продуктами.