Муниципалитет не может отреставрировать бесхозную технику (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация села Сеяха Ямальского района ЯНАО не сможет отреставрировать уникальный танк, как обещала, пока не оформит его в собственность. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ЯНАО по итогам проведенной поверки.

«Указанный объект фактически является бесхозяйным, при этом мер по оформлению права собственности на него не принято, — рассказали в окружном надзорном ведомстве. — Кроме того, уполномоченными должностными лицами не выяснено, обладает ли указанный объект признаками культурного наследия». В прокуратуре пояснили, что пока танк не оформлен в муниципальную собственность, мэрия не сможет тратить бюджетные средства на его реставрацию и приведение в надлежащий вид.

Как сообщили в администрации Сеяхи, процедура оформления в собственность будет производиться по суду — таковы требования законодательства РФ. «После решения суда должен пройти ровно год, после чего раритет примут непосредственно в собственность, — рассказали в мэрии. — Уже затем администрация села сможет отреставрировать его».

Танк, а точнее — кран на танковом шасси, остался в Сеяхе со времен геологоразведочных работ. По имеющейся информации, в августе прошлого года мэр сельской администрации Степан Вануйто обещал привести технику в надлежащий вид и поставить в качестве памятника к 9 мая 2020 года.

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