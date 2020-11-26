Глава региона Алексей Текслер принял участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE»
Супруга главы региона открыла два мероприятия — назначены четыре новых прокурора — депутаты выбрали замглавы Счетной палаты и сняли с должности члена избиркома — врачи-педиатры обратились к губернатору. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:
Состоялось открытие международного фестиваля и женского форума
- Жена губернатора региона Ирина Текслер 26 ноября открыла в Челябинске международный фестиваль «Кармен», который пройдет в театре оперы и балета.
- До этого события, губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер приняли участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» («Стальное кружево Урала»).
Назначены четыре новых прокурора
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил четырех глав прокуратур в муниципалитетах области. Прокурором Еткульского района стал Александр Ростов, в Верхнеуральском районе — Артур Хибатуллин. Также прокуроры сменились в двух районах Магнитогорска.
Сменился замглавы Счетной палаты
- С 26 ноября должность замруководителя Контрольно-счетной палаты области будет занимать Юрий Подшивалов. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона.
- Также депутаты сняли с должности члена избирательной комиссии области Алексея Малофеева.
Педиатры обратились к главе региона за выплатами
- Участковые педиатры обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой включить их в перечень врачей, которым положены ковидные доплаты.
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