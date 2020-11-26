26 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 27 ноября. Назначены новые прокуроры, медики обратились к губернатору

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Алексей Текслер на открытии Женского форума 2020 «URAL IRON LACE» («СТАЛЬНОЕ КРУЖЕВО УРАЛА»). Челябинск, текслер алексей
Глава региона Алексей Текслер принял участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга главы региона открыла два мероприятия — назначены четыре новых прокурора — депутаты выбрали замглавы Счетной палаты и сняли с должности члена избиркома — врачи-педиатры обратились к губернатору. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Состоялось открытие международного фестиваля и женского форума

Назначены четыре новых прокурора

  • Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил четырех глав прокуратур в муниципалитетах области. Прокурором Еткульского района стал Александр Ростов, в Верхнеуральском районе — Артур Хибатуллин. Также прокуроры сменились в двух районах Магнитогорска.

Сменился замглавы Счетной палаты

Педиатры обратились к главе региона за выплатами

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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