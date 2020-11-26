Глава региона Алексей Текслер принял участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга главы региона открыла два мероприятия — назначены четыре новых прокурора — депутаты выбрали замглавы Счетной палаты и сняли с должности члена избиркома — врачи-педиатры обратились к губернатору. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Состоялось открытие международного фестиваля и женского форума

Жена губернатора региона Ирина Текслер 26 ноября открыла в Челябинске международный фестиваль «Кармен», который пройдет в театре оперы и балета.

До этого события, губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер приняли участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» («Стальное кружево Урала»).

Назначены четыре новых прокурора

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил четырех глав прокуратур в муниципалитетах области. Прокурором Еткульского района стал Александр Ростов, в Верхнеуральском районе — Артур Хибатуллин. Также прокуроры сменились в двух районах Магнитогорска.

Сменился замглавы Счетной палаты

С 26 ноября должность замруководителя Контрольно-счетной палаты области будет занимать Юрий Подшивалов. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона.

Также депутаты сняли с должности члена избирательной комиссии области Алексея Малофеева.

Педиатры обратились к главе региона за выплатами

Участковые педиатры обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой включить их в перечень врачей, которым положены ковидные доплаты.