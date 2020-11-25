Генпрокурор России принял кадровые решения по Челябинской области

Игорь Краснов назначил четырех прокуроров Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Челябинской области назначены руководители четырех прокуратур. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Прокурором Еткульского района стал младший советник юстиции Александр Ростов, занимавший должность заместителя прокурора этого же района. Прокурором Верхнеуральского района стал советник юстиции Артур Хибатуллин, ранее зампрокурора Аргаяшского района. Прокурором Ленинского района Магнитогорска назначен старший советник юстиции Константин Евдокимов, до этого служивший прокурором Правобережного района Магнитогорска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В свою очередь, на должность прокурора Правобережного района Магнитогорска назначен старший советник юстиции Николай Крынецкий. На этот пост он переведен с должности прокурора Уйского района. В новых для себя муниципалитетах всем получившим назначения предстоит отработать в течение пяти лет.