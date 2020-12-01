Курганская область преодолела новый рубеж по больным COVID

В Курганской области всего обнаружили 9011 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 2 декабря общее количество случаев заражения коронавирусом превысило девять тысяч. За день выявили 105 новых больных. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«На 2 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев COVID-19. <…> Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9011 случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 26 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

Больше всего больных коронавирусом за день в области было выявлено 26 ноября, когда зафиксировали 107 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.