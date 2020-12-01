В Кургане ребенку отказали в льготном проезде

В автобусе девочку заставили оплатить полную стоимость проезда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Второкласснице из Кургана не дали в автобусе оплатить проезд льготными талонами. Об этом в соцсетях рассказала мама девочки. При этом, школьница имела право на льготный проезд.

«Кондуктор наотрез отказалась обилечивать мою дочь по купон-талону, обосновав это тем, что они не действительны. Пришлось рассчитываться деньгами», — рассказала Анастасия Клен в группе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что данный случай произошел 2 декабря.

По словам женщины, в диспетчерской службе предприятия ей ответили, что кондуктор вышла с выходного дня и не была в курсе изменений. С 30 ноября ученикам 1-4 классов города разрешили оплачивает проезд льготными талонами.

«По информации Транспортного управления, руководитель автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут №20, уведомлен о данном случае», — ответили женщине представители мэрии. Его попросили провести дополнительный инструктаж с подчиненными. В администрации добавили, что, по их информации, автобус отправился с конечной позже времени, указанного мамой девочки. Женщина ответила, что в диспетчерской ей сказали про другой автобус, который шел в то время, когда села ее дочь.

Для школьников Кургана льготный проезд временно отменили с 12 октября. Их талоны не будут действовать, пока они находятся на удаленном обучении из-за угрозы распространения коронавируса. У учащихся 1-4 классов региона очное обучение началось с 30 ноября. Тогда же им вернули право на льготный проезд.