Историк раскрыл, когда разрешится конфликт РПЦ и отца Сергия

В РПЦ уже попытались решить конфликт мирным путем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Отлученный от церкви схимонах Сергий (Романов), который продолжает проповедовать в Среднеуральском женском монастыре, будет и дальше заниматься своей деятельностью, уверен историк Антон Кочнев. В разговоре с URA.RU он заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) просто ждут, когда Романов умрет.

«Сейчас это вялотекущий конфликт. Он не разрешен, и непонятно, как он разрешится. Видимо, РПЦ просто ждет, когда Сергий помрет в силу возраста и уже все само собой разрешится. Потому что с ним в открытую конфронтацию никто вступать не будет. РПЦ боится сильного негативного внимания к себе и ассоциации с агрессией», — считает Кочнев.

По его словам, все, что можно было сделать, в РПЦ уже сделали, отлучив отца Сергия от церкви. При этом, как отмечает историк, после смерти старца его дело некому будет продолжить. «Тут много на личности завязано. Сомневаюсь, что кто-то может его в этом плане переплюнуть. Может, у него и есть ближайшие советники, но, мне кажется, когда он умрет, все и закончится», — поделился собеседник агентства.

В октябре патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия. Перед этим такое решение принял церковный суд Екатеринбурга. Поводом стали многочисленные выступления против служителей РПЦ, а также светских властей. В отношении него ведется проверка по целому ряду нарушений административного и уголовного законодательства. Романов занял оборону и не пускает представителей Екатеринбургской епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря.