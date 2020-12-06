В Кургане члены ОПГ устроили притон в ведомственной квартире

В Кургане участники ОПГ собираются в квартире одного из бандитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын экс-депутата Курганской областной думы устраивает в ведомственной квартире вечеринки. Жилье принадлежит госучреждению, но в нем периодически видят членов ОПГ «Хачиты». Об этом URA.RU рассказали осведомленные инсайдеры.

«Сын бывшего депутата уже пять лет живет в квартире, которая числится на балансе госучреждения. Он устраивает там вечеринки с привлечением своих друзей наркоторговцев ОПГ «Хачиты», — рассказал источник знакомый с ситуацией.

По его словам, соседи не раз обращались с жалобами в полицию, а именно к участковому уполномоченному. С целью выяснить так ли это и с какими жалобами соседи мужчины приходили в полицию, в пресс-службу областного УМВД направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Согласно списку жильцов дома (имеющемуся в распоряжении редакции) квартира числится за учреждением системы образования. О том, что там живет родственник директора учреждения URA.RU подтвердила председатель дома. «Да, молодой человек [назвала имя и фамилию] живет в этой квартире. Он сын директора», — пояснила женщина.

В областной департамент образования и науки также направлен запрос. ВТам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее агентство сообщало, что участники группы «Хачиты» в Кургане изготавливают синтетический наркотик. Основатели банды — братья, выходцы из ОПГ «Локомотив». Группировку они сформировали в 2009 году. В нее входят примерно 40 человек. Ранее агентство сообщало, что среди бывших участников ОПГ «Локомотив» произошел раскол из-за наркотиков. Недавно курганцы заявили, что один из «хачитов» может быть причастен к убийству. В УМВД по Курганской области отмечали, что в этом году в регионе ликвидировано семь ОПГ, три из них занимались наркотиками.