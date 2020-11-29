Сына курганского экс-депутата обнаружили в составе ОПГ

По данным инсайдеров, уйти от погони закладчику помогает мотоцикл (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В состав курганской банды входит сын бывшего депутата городской думы. Молодой человек является закладчиком (прячет наркотики в тайниках). Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников.

«В состав банды „Хачиты“, которая занимается производством и продажей наркотиков, входит сын бывшего депутата. Он выполняется роль закладчика, но поймать его не могут, так как он передвигается на мотоцикле», — пояснил инсайдер из околокриминальной среды.

С его слов, за умение уходить от преследования молодого человека очень ценят в ОПГ. Перемещался он раньше на желтом, а сейчас ездит на красном мотоцикле.

В ОПГ «Хачиты» своя жесткая иерархия, пояснил другой осведомленный источник. Основатели банды — братья, выходцы из ОПГ «Локомотив». Группировку они сформировали в 2009 году. «В нее входят примерно около 40 человек. Функции каждого расписаны и понятны (схема ниже — прим. ред.). Основной, так называемый барыга, продает свой товар среди обеспеченных людей. Там идет передача из рук в руки», — пояснил инсайдер.

По данным еще одного источника, участники ОПГ изготавливают синтетический наркотик по формуле, выведенной родственником, которого называют «Братиком». Основатели ОПГ, уверен инсайдер, и сами употребляют свой продукт.

Ранее агентство сообщало, что среди бывших участников ОПГ «Локомотив» произошел раскол из-за наркотиков. Часть группировки выступает против торговли запрещенными препаратами и веществами. Недавно курганцы заявили, что один из «хачитов» может быть причастен к убийству. В УМВД России по Курганской области отмечали, что в этом году в регионе ликвидировано семь ОПГ, три из них занимались наркотиками.

Соподчинение структур в ОПГ «Хачиты» Схема предоставлена читателем URA.RU