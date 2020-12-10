В парламенте Челябинской области готовятся пожинать плоды обидного поражения на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

На руководящий пост одного из ключевых комитетов заксобрания Челябинской области претендует эсер Дмитрий Ларин, со скандалом выигравший выборы у бывшего коллеги по «Единой России». Переговоры идут на уровне регионального руководства «Справедливой России», сообщил источник URA.RU в областном парламенте.

«Ларин в жесткой борьбе переиграл ресурсного единоросса и, как победитель, на особом счету. Его хотели сделать зампредом комитета по молодежной политике, но там уже есть замы из других партий. Сейчас он просится в заместители к Олегу Герберу, которого прочат в руководители комитета по информационной политике, что очень смущает депутатов», — рассказал URA.RU инсайдер.

Он пояснил, что речь идет о негативном бэкграунде. «Как у офиса Владимира Бодрова [проигравший Ларину выборы единоросс] вывалили кучу навоза вперемешку с агитационными материалами „ЕР“ никто не забыл», — добавил собеседник.

«Комитет появится лишь после сессии 15 декабря, а его состав сформируют 24 декабря. И только после этого будет определяться, кто станет им руководить», — пояснил URA.RU Гербер. Подчеркнув, что говорить о его назначении председателем пока рано. Сам Ларин отказался от комментариев.

Ларин, избранный год назад от «ЕР» в Калининский райсовет Челябинска, шел в ЗСО от «Справедливой России». Его успешная кампания сопровождалась рядом скандалов: Ларина обвиняли в нападении на 75-летнюю женщину; в использовании ребенка-агитатора, через суд требовали снять с выборов. А работа на эсера других единороссов стала предметом разбирательства в высших органах партии.