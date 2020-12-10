Ситуация с COVID в Курганской области пошла по негативному пути

В Курганской области повторили рекорд по числу заболевших COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области за последние сутки подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в регионе повторился рекорд, установленный 10 декабря. Развитие ситуации за последние два дня соответствует пессимистичному варианту прогноза, который ранее публиковало URA.RU.

«На 11 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 110 новых случаев COVID-19. Из них 53 зарегистрированы в Кургане», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также новые случаи заражения выявлены в Шадринске и в восьми районах области (Далматовский, Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский, Юргамышский). За последние сутки выписано 98 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 9974 случая COVID-19. Ранее URA.RU сообщало, что 11 декабря в Курганской области зафиксировано три случая смерти от коронавируса. В последний раз об умерших от COVID зауральцах сообщалось полмесяца назад — 24 ноября.

Три варианта развития событий в Курганской области URA.RU опубликовало 9 ноября. По оптимистичному сценарию число новых случаев заражения коронавирусом в регионе должно ежедневно сокращаться. В этом случае власти смогут смягчить введенные ограничения. Однако рост числа заболевших COVID-19 означает, что в Зауралье реализуется пессимистичный сценарий.