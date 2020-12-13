13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 14 декабря. Школьники останутся на онлайн-обучении, начальник ФСБ получил новое звание

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, серебренников александр, карлов андрей
Министр здравоохранения области Андрей Карлов посетил больницу Каменск-Уральского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава области продлил дистант для старшеклассников — произошло изменение в правительстве области — министр здравоохранения приехал в скандальную больницу — начальник областного ФСБ получил звание. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Старшеклассники останутся на дистанте

  • Губернатор Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учеников 6-8 и 10 классов до 26 декабря. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

Министр здравоохранения посетил больницу Каменск-Уральского

Сменился глава информационной политики

Начальник ФСБ получил новое звание

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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