Министр здравоохранения области Андрей Карлов посетил больницу Каменск-Уральского
Глава области продлил дистант для старшеклассников — произошло изменение в правительстве области — министр здравоохранения приехал в скандальную больницу — начальник областного ФСБ получил звание. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:
Старшеклассники останутся на дистанте
- Губернатор Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учеников 6-8 и 10 классов до 26 декабря. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
Министр здравоохранения посетил больницу Каменск-Уральского
- Глава свердловского минздрава Андрей Карлов проверил Городскую больницу Каменска-Уральского, где в реанимации умерло 14 пациентов. Об этом URA.RU сообщили источники в минздраве, а также сотрудники самой больницы.
Сменился глава информационной политики
- Руководитель департамента информационной политики губернатора Юлия Прыткова покинула должность.
- Её должность заняла помощница губернатора Евгения Куйвашева Юлия Хусаинова.
Начальник ФСБ получил новое звание
- Региональный начальник УФСБ Алексей Зиновьев получил звание генерал-лейтенанта. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ведомстве.
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