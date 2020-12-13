Губернатор ЯНАО Артюхов определился с датой «Прямой линии»

Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей ЯНАО 20 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ежегодная «Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова для состоится в воскресенье, 20 декабря. Об этом глава региона заявил со страниц своих аккаунтов в социальных сетях.

«В это воскресенье, 20 декабря, отвечу на вопросы ямальцев в ходе „Прямой линии“ в эфире ОГТРК „Ямал-регион“, — сообщил Дмитрий Артюхов. — Пишите в комментарии — и будьте готовы записать видео или выйти на связь со студией». Прямая трансляция назначена на 20.00 по местному времени.

Начиная с прошлого года трансляции «Прямых линий» с главой региона ведутся не только в телевизионном эфире, но и в соцсетях. Первый такой эфир с Дмитрием Артюховым состоялся 1 декабря 2019 года: вопросы к главе региона принимались в том числе и через комментарии в соцсетях.

Кто будет ведущими и модераторами прямого эфира, официально пока не сообщается. По некоторым данным, это будут корреспонденты ОГТРК.

Между тем, по прогнозам экспертов, стоит ждать очередных новинок в проведении «Прямой линии». «Важно отметить, что сам формат ежегодно дополняется современными способами коммуникации через мессенджеры, социальные сети и т. д., — рассказал политолог Алексей Климовский. — Уверен, не обойдется без новинок и будущая прямая линия».

Политолог пояснил, что Дмитрий Артюхов использует целый комплекс современных способов для общения с жителями Ямала. Такая открытость, по словам эксперта, не останется незамеченной как со стороны рядовых граждан, так и со стороны Москвы.