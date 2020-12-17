В Кургане раскрыли преступление десятилетней давности

Подозреваемый признался в убийстве 86-летней женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по окурку нашли подозреваемого в убийстве десятилетней давности. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами СК России по Курганской области задержан мужчина, совершивший убийство престарелой женщины в 2010 году», — рассказали в пресс-службе. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

24 февраля 2010 года соцработник нашел 86-летнюю женщину с травмами головы. Через несколько дней она скончалась от полученных травм. В собранных в 2010 году уликах следователи обнаружили окурок. В ходе экспертизы ДНК генетический профиль предполагаемого преступника совпал с генетическими данными ранее неоднократно судимого местного жителя.

Мужчина признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении данного преступления, и решится вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование дела продолжается.