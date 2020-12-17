17 декабря 2020

В Кургане раскрыли преступление десятилетней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, криминал, наручники, конвой, задержание, преступление, опг
Подозреваемый признался в убийстве 86-летней женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по окурку нашли подозреваемого в убийстве десятилетней давности. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами СК России по Курганской области задержан мужчина, совершивший убийство престарелой женщины в 2010 году», — рассказали в пресс-службе. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

24 февраля 2010 года соцработник нашел 86-летнюю женщину с травмами головы. Через несколько дней она скончалась от полученных травм. В собранных в 2010 году уликах следователи обнаружили окурок. В ходе экспертизы ДНК генетический профиль предполагаемого преступника совпал с генетическими данными ранее неоднократно судимого местного жителя.

Мужчина признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении данного преступления, и решится вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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