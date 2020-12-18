Водители скорых в Нижнем Тагиле добились встречи с министром

Министр здравоохранения Свердловской области проводит встречу с водителями скорой медицинской помощи. Они выступают против перевода службы под управление частных компаний.
«Министр здравоохранения Андрей Карлов проводит встречу с водителями СМП в Нижнем Тагиле», — написал в Facebook пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков. На встречу пришли порядка 40 сотрудников скорой.
Пресс-секретарь на момент публикации не ответил на звонок URA.RU. Оперативно уточнить информацию в региональном оперштабе не удалось.
Ранее водители планировали организовать пикет против перевода службы под управление частных компаний (аутсорсинг). Планируется, что на аутсорсинг перейдут скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Администрация города из-за пандемии коронавируса запретила его проведение.
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