16 декабря 2020

Водителям скорых Нижнего Тагила из-за COVID запретили пикет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
На аутсорсинг планируется перевести скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) из-за пандемии коронавируса запретила проведение пикета водителям машин скорой помощи, которые выступали против перевода службы под управление частных компаний. Об этом говорится в ответе мэра Владислава Пинаева на уведомление организаторов мероприятия.

«Проведение заявленного вами публичного мероприятия не может быть согласовано, так как в соответствии с указом президента России „О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением COVID-19“ проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан на территории Свердловской области приостановлено», — говорится в ответе.

Документ был опубликован в группе «Тагил за перемены» социальной сети «ВКонтакте». Там пользователи критично оценили решение властей. Комментаторы отметили, что, несмотря на указ, в городе открывают ледовый городок, который является местом массового пребывания. В мэрии Нижнего Тагила URA.RU уточнили, что на ледовых городках не планируется проведение массовых мероприятий и его посещение горожанами проходит в свободной форме.

Водители планировали организовать пикет на 19 декабря. Предполагалось, что в мероприятии примут участие 10 человек. На аутсорсинг планируется перевести скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. На все три конкурса заявилась только московская дочка Ростеха — «РТ-Социальная сфера». Общая сумма предполагаемых контрактов — 1,4 млрд рублей. После рассмотрения первой части заявок тендеры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия конкурентов.

Планировалось, что вторая часть будет рассмотрена и оценена 4 декабря, но руководитель свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова написала жалобы в региональное управление ФАС и областную прокуратуру. Решение прокуратуры на данный момент не известно. Управление ФАС уточнило, что коррупционных нарушений в тендерах не выявлено.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...