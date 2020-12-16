Водителям скорых Нижнего Тагила из-за COVID запретили пикет

На аутсорсинг планируется перевести скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) из-за пандемии коронавируса запретила проведение пикета водителям машин скорой помощи, которые выступали против перевода службы под управление частных компаний. Об этом говорится в ответе мэра Владислава Пинаева на уведомление организаторов мероприятия.

«Проведение заявленного вами публичного мероприятия не может быть согласовано, так как в соответствии с указом президента России „О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением COVID-19“ проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан на территории Свердловской области приостановлено», — говорится в ответе.

Документ был опубликован в группе «Тагил за перемены» социальной сети «ВКонтакте». Там пользователи критично оценили решение властей. Комментаторы отметили, что, несмотря на указ, в городе открывают ледовый городок, который является местом массового пребывания. В мэрии Нижнего Тагила URA.RU уточнили, что на ледовых городках не планируется проведение массовых мероприятий и его посещение горожанами проходит в свободной форме.

Водители планировали организовать пикет на 19 декабря. Предполагалось, что в мероприятии примут участие 10 человек. На аутсорсинг планируется перевести скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. На все три конкурса заявилась только московская дочка Ростеха — «РТ-Социальная сфера». Общая сумма предполагаемых контрактов — 1,4 млрд рублей. После рассмотрения первой части заявок тендеры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия конкурентов.

Планировалось, что вторая часть будет рассмотрена и оценена 4 декабря, но руководитель свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова написала жалобы в региональное управление ФАС и областную прокуратуру. Решение прокуратуры на данный момент не известно. Управление ФАС уточнило, что коррупционных нарушений в тендерах не выявлено.