В Нижнем Тагиле готовят пикет против передачи скорых Ростеху

Пикет запланирован на 19 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Водители машин скорой помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область) готовят пикет против перевода службы под управление частных компаний (аутсорсинг). О планах организаторы мероприятия сообщили за пять дней до события, записав видеообращение и опубликовав его в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Тагил за перемены».

«Мы несем уведомление о пикетировании в администрацию Нижнего Тагила. Его должны зарегистрировать и в течение нескольких дней дать ответ. Будем ждать», — рассказал водитель скорой помощи Михаил Смольников. В уведомлении сообщается, что пикет запланирован на 19 декабря. Предполагается, что в мероприятии примут участие 10 человек.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила на момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Там уточнили, что смогут дать ответ по ситуации 15 декабря.

Планируется, что на аутсорсинг перейдут скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. На все три конкурса заявилась только московская дочка Ростеха — «РТ-Социальная сфера». Общая сумма предполагаемых контрактов — 1,4 млрд рублей. После рассмотрения первой части заявок тендеры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия конкурентов.

Планировалось, что вторая часть будет рассмотрена и оценена 4 декабря, но руководитель свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова написала жалобы в региональное управление ФАС и областную прокуратуру. Решение прокуратуры на данный момент не известно. Управление ФАС уточнило, что коррупционных нарушений в тендерах не выявлено.