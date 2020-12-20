Предсмертные записки националиста могут стать весомым доводом для суда присяжных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Записки, найденные на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака), станут весомыми доводами при построении защиты по уголовному делу в отношении его соратников. Об этом URA.RU заявил адвокат Иван Миронов, ранее представлявший интересы семьи националиста.

«Данные материалы будут приобщены к уголовному делу. Естественно, они имеют юридическую силу, могут быть использованы стороной защиты и должны быть оценены судом», — рассказал Миронов. По его словам, до приобщения к делу записки пройдут почерковедческую экспертизу, в ходе которой, в том числе, установят психическое состояние Марцинкевича в момент их написания.

Миронов подчеркнул, что записки станут весомым доводом для суда в пользу невиновности как самого Марцинкевича, как и его соратников. Однако, по мнению адвоката, шансы на оправдательный приговор имеются только в случае рассмотрения дела судом присяжных.

Записки, о которых говорит собеседник URA.RU, были найдены на теле Марцинкевича. Две из них были адресованы родным националиста и сотрудникам челябинского СИЗО, в котором он содержался. Еще в одной, найденной в ротовой полости погибшего, он отрицает причастность к инкриминированным ему убийствам.

Миронов рассказал, что недавно стало известно о еще одной, четвертой, записке Марцинкевича. По его словам, в ней националист заявляет, что оговорил своих соратников под пытками.

Марцинкевич (известный также по прозвищу Тесак) в 2017 году был приговорен к десяти годам лишения свободы. Суд признал Тесака и его соратников виновными в возбуждении ненависти по национальному признаку, разбоях, грабежах и причинении тяжкого вреда здоровью. 16 сентября этого года тело Марцинкевича было найдено в челябинском СИЗО-3. По версии следствия, националист покончил с собой.

Незадолго до смерти Тесак дал показания на других своих соратников. По мнению адвоката Ивана Миронова, они были «выбиты» из Марцинкевича сотрудниками силовых структур.

Ранее стало известно, что по подозрению в убийстве двух человек в Москву были этапированы соратники Тесака Сергей Маршаков и Максим Аристархов. По версии следствия, они могут быть причастны к убийству в 2007 году дагестанца Шамиля Удаманова и уроженца Средней Азии, личность которого так и не удалось установить.