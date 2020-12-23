Актер «Перевала Дятлова» раскрыл Урганту главную сложность съемок

Во время съемок актеры сериала терпели страшный мороз Фото: Дмитрий Артемьев

Во время съемок сериала «Перевал Дятлова» актерам было сложнее всего бороться с холодом. Об этом в программе «Вечерний Ургант» заявил сыгравший главную роль Игоря Дятлова — Иван Мулин.

«Когда у человека забирают тепло […] ты умираешь прямо там. Единственное, что тебе нужно — чтобы согрелись руки. И только тогда понимаешь цену жизни», — рассказал Мулин в программе Ивана Урганта на Первом канале.

По его словам, актеры были одеты в термобелье с нагревательными элементами, но это не помогало. Он вспомнил момент съемок, когда увидел на лице коллеги настоящую наледь. «Обмораживается все лицо», — добавил Мулин.

Ранее URA.RU рассказывало, как исследователи дятловской темы восприняли сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ: эксперты подметили в нем множество киноляпов, но были потрясены финалом.