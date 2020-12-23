США подготовили санкции против России из-за Навального

В США подготовили санкции против России, однако не ввели их Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

США подготовили санкции против России из-за дела Навального, однако их не ввели. Об этом передает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальное введение санкций требовало подписи президента Штатов Дональда Трампа. Но, по информации американского телеканала, «он не обвинил россиян в отравлении Навального». Представитель Госдепартамента США при этом считает, что Россия, действительно, использовала «Новичок» против Навального. Он отметил, что Россия пытается всех убедить в обратном посредством теорий заговора.

«Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны: такие теории заговора — это ничто большее, кроме как попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России», — отметили в Госдепартаменте США. Там не находят другого объяснения, кроме как участия российских властей.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, Навальный впал в кому. Его отвезли в местную больницу, а позднее транспортировали в Германию. Там врачи заявили об обнаружении в его организме ядов из группы «Новичок». Позднее российские власти говорили, что в РФ весь «Новичок» был уничтожен. Недавно блогер опубликовал расследование, в котором обвинил в произошедшем российские власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что у Навального есть мания величия и преследования, передает «Национальная служба новостей».