Из-за шторма закрылась главная переправа ЯНАО

Переправа Салехард—Лабытнанги временно недоступна для машин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО из-за сильнейшей метели закрылась ледовая переправа через Обь. Об этом сообщил окружной департамент дорожного хозяйства. Салехард и Лабытнанги оказались отрезаны друг от друга на неопределенный период времени.

«В связи с ухудшением погодных условий движение по ледовой переправе через реку Обь закрыто для всех видов транспортных средств», — сообщили в пресс-службе департамента. Сейчас на переправе работает спецтехника, дорожники расчищают полосы движения. По данным портала Gismeteo, в Лабытнанги скорость ветра достигает 18 метров в секунду, в Салехарде — 16 метров в секунду.

В западную часть ЯНАО пришла неблагоприятная погода. В окружной столице идет снег, температура воздуха опустилась до -33 градусов. В Лабытнанги похолодало до -31, продолжаются сильные осадки. В Яр-Сале установились морозы до -37 градусов, ближайшие дни будет идти снег.

В начале декабря на переправе через Обь открылась дополнительная полоса движения. Вместе с этим власти решили закрыть одну из действующих полос, чтобы доработать ее. Ледовую дорогу открыли в конце ноября. Водители, рискуя жизнью, начали выезжать на переправу еще до ее открытия.