04 декабря 2020
03 декабря 2020

На главной переправе ЯНАО закрыли полосу движения

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
На переправе Салехард — Лабытнанги проводят дорожные работы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыли первую полосу движения. Дорога будет недоступна из-за доработок, для автомобилистов открыли дополнительную полосу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Комиссия обследовала последнюю полосу на соответствие всем нормам и стандартам. Толщина льда по итогам замеров позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 3,5 тонн и гусеничному транспорту массой до 5 тонн. Подрядчик продолжает работы по намораживанию трассы и ждет холодов, чтобы начать повышать тоннаж переправы», — рассказал первый замдиректора «Дорожной дирекции ЯНАО» Денис Конев.

Движение по новой, третьей, полосе разрешено с 12:00 4 декабря. Первая полоса была открыта еще неделю назад, однако ей потребовалось вмешательство дорожников. Также с 1 декабря работает вторая полоса, которая обеспечивает двустороннее движение.

В начале ноября паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги, которая связывает запад и восток округа, было закрыто из-за окончания летней навигации. К концу месяца на Оби встал лед, и автомобилисты начали выезжать на переправу еще до ее официального открытия, рискуя жизнью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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