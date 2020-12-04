На главной переправе ЯНАО закрыли полосу движения

На переправе Салехард — Лабытнанги проводят дорожные работы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыли первую полосу движения. Дорога будет недоступна из-за доработок, для автомобилистов открыли дополнительную полосу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Комиссия обследовала последнюю полосу на соответствие всем нормам и стандартам. Толщина льда по итогам замеров позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 3,5 тонн и гусеничному транспорту массой до 5 тонн. Подрядчик продолжает работы по намораживанию трассы и ждет холодов, чтобы начать повышать тоннаж переправы», — рассказал первый замдиректора «Дорожной дирекции ЯНАО» Денис Конев.

Движение по новой, третьей, полосе разрешено с 12:00 4 декабря. Первая полоса была открыта еще неделю назад, однако ей потребовалось вмешательство дорожников. Также с 1 декабря работает вторая полоса, которая обеспечивает двустороннее движение.

В начале ноября паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги, которая связывает запад и восток округа, было закрыто из-за окончания летней навигации. К концу месяца на Оби встал лед, и автомобилисты начали выезжать на переправу еще до ее официального открытия, рискуя жизнью.