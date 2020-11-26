Жители Салехарда выезжали на неокрепший лед, добираясь до Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Автомобилисты ЯНАО начали выезжать на ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги до ее официального открытия. Несмотря на предупреждения властей, водители рисковали жизнью, чтобы добраться из одного города в другой по неокрепшему льду. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Первые безбашенные поехали по переправе. Прорываются, пока никто не видит, хотя как не видит?! Нужно наряд ДПС ставить, иначе так и будут шастать», — написал местный житель в группе «Лабытнанги сегодня» в соцсети «ВКонтакте». К публикации он приложил видео, на котором видно, как в темноте со стороны Салехарда движется автомобиль. В это же время на переправе работают дорожные службы. Отмечается, что ролик заснят вечером 26 ноября.

В администрации Лабытнанги напомнили жителям, что до официального открытия переправы выезжать на реку запрещено. «Выход и выезд на лед запрещен и опасен для жизни. До официального открытия переправы пользуйтесь исключительно транспортными средствами, конструктивно предназначенными для преодоления водных объектов и оборудованными для данных целей», — прокомментировали в управлении по делам гражданской обороны Лабытнанги.

Между тем окружное правительство объявило, что 27 ноября с 12:00 переправа Салехард — Лабытнанги открыта. «Открывается движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных — общей массой до 5 тонн. Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — заявили в «Дорожной дирекции ЯНАО».