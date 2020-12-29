В РПЦ высказались по делу отца Сергия

Церкви очень жаль, что бывший схиигумен Сергий не раскаялся и не встал на путь исправления. Об этом заявил пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда.
«Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению», — написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем telegram-канале. Церковь всегда молится за своих заблудших детей, добавил он.
Экс-священника арестовали рано утром 29 декабря. В самом монастыре провели обыски. URA.RU публиковало подробности уголовного дела Сергия. Также его адвокат Светлана Герасимова рассказала, как проходило задержание.
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