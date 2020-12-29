У свердловского экс-монаха Сергия нашелся сообщник

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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, могучев всеволод
Всеволод Могучев тоже задержан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

Всеволоду Могучеву, пресс-секретарю отца Сергия, могут предъявить обвинение. Об этом рассказала адвокат экс-схиигумена Сергия Светлана Герасимова.

«Могучев был в управлении [СК], но в каком качестве — непонятно. Допрашивают ли его как свидетеля или предполагаемого соучастника — понимания нет», — заявила она журналистам в ходе пресс-подхода, передает корреспондент URA.RU. Также неизвестно, кто адвокат Могучева.

Всеволод Могучев не выходил на связь с вечера 28 декабря. На момент написания новости его телефон был недоступен. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре, основанном Сергием, ждут митрополита Евгения. В нем собираются сторонники Сергия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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