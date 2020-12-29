29 декабря 2020

Путин наградил врача, лечившего отца главы Минздрава РФ Мурашко

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, прудков александр, демидов денис
Александр Прудков получил благодарственное письмо во время награждения медработников его больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный врач больницы №40 Екатеринбурга, который занимался лечением от коронавируса отца главы Минздрава РФ, Александр Прудков получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в Минздраве.

«Награждение благодарственным письмом президента РФ главного врача МАУ «Городская клиническая больница №40 Александра Иосифовича Прудкова», — сообщил источник. По его данным, врач получил благодарственное письмо от Путина во время церемонии награждения медицинских работников горбольницы губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Также на мероприятии почетные грамоты получили и старшая медсестра детского инфекционного отделения Надежда Попова, врач-инфекционист Полина Махмутова, врач-колопроктолог Игорь Таскаев, гастроэнтеролог Ольга Тихомирова, начальник отдела по связям с общественностью Инна Абелинскене, заместитель главврача по медчасти Галина Колотова и первый заместитель главврача Михаил Налесник. В Департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили URA.RU, что награждение состоялось.

Ранее Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени по указу губернатора региона. Больница №40 стала первым свердловским учреждением, где стали лечить пациентов с коронавирусом. Также в ней проходил лечение отец главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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