По мнению знаменитых американцев, за захватом Капитолия стоит Владимир Путин Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

После захвата Капитолия в США начали искать виновных в случившемся. Некоторые знаменитые американцы считают, что в массовых беспорядках в Вашингтоне виноват президент России Владимир Путин.

«Единственный человек, который наслаждается этим хаосом и анархией так же сильно, как наш побежденный президент, это Владимир Путин», — написал в своем Twitter актер Марк Хэмилл, сыгравший главную роль в оригинальной трилогии фильмов «Звездные войны».

The only other person enjoying this chaos & anarchy as much as our defeated president is Vladimir Putin. — Mark Hamill (@HamillHimself) January 6, 2021

В то же время футболист Джош Вольфф считает, что в столкновениях у Капитолия принимали участие граждане других стран. Однако в своем микроблоге он не стал уточнять из каких.

Success for Putin? US instability



On heels of largest + maybe most critical hack attack—



The mob anger is REAL + may have reached tipping point



But unsurprised if even a FEW provocateurs in crowd at Capitol are NOT US citizens—but a few well-placed assets to ensure catalyzed. — Josh Wolfe (@wolfejosh) January 6, 2021

Экономический советник, политический обозреватель Роберт Райх репостнув в своем Twitter новость с захватом, подписал «Путин победил».

Ранее сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США. В этот момент в Капитолии проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов скончались четыре человека. Члены кабинета президента США Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти, пишет argumenti.ru.

В разговоре с URA.RU политологи предположили, что штурм Капитолия может стать началом новой президентской кампании Трампа. При этом эксперты считают, что сложная ситуация в США поможет России решить собственные вопросы на международной арене.