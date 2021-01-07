Знаменитости США обвинили Путина в захвате Капитолия. «Единственный, кто наслаждается этим хаосом»

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По мнению знаменитых американцев, за захватом Капитолия стоит Владимир Путин Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

После захвата Капитолия в США начали искать виновных в случившемся. Некоторые знаменитые американцы считают, что в массовых беспорядках в Вашингтоне виноват президент России Владимир Путин.

«Единственный человек, который наслаждается этим хаосом и анархией так же сильно, как наш побежденный президент, это Владимир Путин», — написал в своем Twitter актер Марк Хэмилл, сыгравший главную роль в оригинальной трилогии фильмов «Звездные войны».

В то же время футболист Джош Вольфф считает, что в столкновениях у Капитолия принимали участие граждане других стран. Однако в своем микроблоге он не стал уточнять из каких.

Экономический советник, политический обозреватель Роберт Райх репостнув в своем Twitter новость с захватом, подписал «Путин победил».

Ранее сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США. В этот момент в Капитолии проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов скончались четыре человека. Члены кабинета президента США Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти, пишет argumenti.ru.

В разговоре с URA.RU политологи предположили, что штурм Капитолия может стать началом новой президентской кампании Трампа. При этом эксперты считают, что сложная ситуация в США поможет России решить собственные вопросы на международной арене.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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