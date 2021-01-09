Руководство Демократической партии США разрушает ключевые политические и правовые институты страны. Об этом заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина (2000-2005), экономист Андрей Илларионов. По его мнению, тем самым верхушка партии стремится установить свое монопольное господство.
«Руководство Демпартии США [стремится] установить в стране свое монопольное господство», — написал в своем блоге для «Эха Москвы» Илларионов. По его словам, это нужно, чтобы реализовать программы «радикального социализма, черного расизма, зеленого тоталитаризма», которые неоднократно провозглашали избранные президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, а также активисты движения движения за права темнокожих Black Lives Matter.
Как подчеркнул экономист, в последнее время разрушение ключевых политических и правовых институтов США происходило неоднократно. По его словам, когда Twitter, Facebook и Instagram ввели цензуру, перестала действовать первая поправка к Конституции США в части свободы слова. Когда мэр Вашингтона, демократ Мюриэл Баузер ввел комендантский час на 15 суток, поправка перестала действовать в части свободы собраний. А в результате введения голосования по почте был нанесен ущерб целостности и честности избирательной системы США, уверен Илларионов.
Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. После этого Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа. Причиной такого решения стала «опасность новых призывов к насилию».
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