С 18 января все школьники области вернутся в классы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники вновь сядут за парты — в отделении ЕР сменится лидер — повысится стоимость проезда в автобусах — власти увеличили расходы в восемь раз — шадринскую мэрию обыскали силовики. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Все курганские школьники выходят с онлайн-обучения

С 18 января все школьники региона выходят с дистанционного обучения. Об этом в соцсетях написал глава региона Вадим Шумков.

В курганской ЕР сменится лидер

Курганское отделение «Единой России» возглавит депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он сменит на этом посту Евгения Кафеева, который возглавлял отделение с декабря 2016 года. По мнению источников URA.RU, это повлечет за собой кадровую ротацию.

В Кургане повысят стоимость проезда в автобусах

На восьми маршрутах Кургана с 24 января вырастет цена проезда до 26 рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте городского транспортного управления. Сейчас максимальная стоимость проезда в Кургане составляет 25 рублей.

Власти в разы увеличат расходы бюджета

Правительство региона в 2021 году потратит в восемь раз больше, чем в 2020. На 2021 год расходы запланированы в объеме — 491,9 млн рублей, тогда как в 2020 году было потрачено 61,7 млн.

Шадринскую мэрию обыскали силовики

В здании администрации Шадринска 14 января сотрудниками силовых ведомств была произведена выемка документов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местным властям. Силовики работали в комитете по строительству и архитектуре.