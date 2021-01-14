14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 15 января. В школах заканчивается онлайн-обучение, в мэрии Шадринска прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Клипарт. Курган, школьники, подростки, рюкзак, школа, перемена, ученики с портфелями, ученики школы, школьный рюкзак, школьная перемена
С 18 января все школьники области вернутся в классы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники вновь сядут за парты — в отделении ЕР сменится лидер — повысится стоимость проезда в автобусах — власти увеличили расходы в восемь раз — шадринскую мэрию обыскали силовики. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Все курганские школьники выходят с онлайн-обучения

  • С 18 января все школьники региона выходят с дистанционного обучения. Об этом в соцсетях написал глава региона Вадим Шумков.

В курганской ЕР сменится лидер

  • Курганское отделение «Единой России» возглавит депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он сменит на этом посту Евгения Кафеева, который возглавлял отделение с декабря 2016 года. По мнению источников URA.RU, это повлечет за собой кадровую ротацию.

В Кургане повысят стоимость проезда в автобусах

  • На восьми маршрутах Кургана с 24 января вырастет цена проезда до 26 рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте городского транспортного управления. Сейчас максимальная стоимость проезда в Кургане составляет 25 рублей.

Власти в разы увеличат расходы бюджета

  • Правительство региона в 2021 году потратит в восемь раз больше, чем в 2020. На 2021 год расходы запланированы в объеме — 491,9 млн рублей, тогда как в 2020 году было потрачено 61,7 млн.

Шадринскую мэрию обыскали силовики

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...