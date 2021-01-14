Глава Югры Наталья Комарова передала полномочия Геннадия Бухтина другим вице-губернаторам
Полномочия умершего вице-губернатора передали другим замам — выборы в Сургуте должны состояться — сургутские полицейские устроили провокацию — заведено уголовное дело на чиновника и мэра. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 15 января — в обзоре URA.RU:
Полномочия умершего вице-губернатора передали другим заместителям
- Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила полномочия первого вице-губернатора, который исполнял Геннадий Бухтин, между другими заместителями. Сам документ опубликован на едином сайте органов государственной власти ХМАО.
Выборы мэра Сургута пройдут в штатном режиме
- Итог проведения выборов главы Сургута будет зависеть от решения муниципальных депутатов. Конкурсная комиссия 18 января предложит на голосование депутатов гордумы не меньше двух кандидатур на пост мэра Сургута.
- Вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко заявил, что депутаты должны будут избрать мэра на заседании 18 января. Иной сценарий он считает саботажем.
В Сургуте полицейские устроили провокацию
- В Сургуте разгорелся скандал с полицейскими, которые использовали подростка в контрольной закупке алкоголя в магазине. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU заявили, что по этому факту проводится служебная проверка.
Чиновника обвинили во взятке
- Бывшего сотрудника «Управление автомобильных дорог» Дмитрия Гавшина отправили под домашний арест. По версии следствия, Гавшин вымогал взятку в размере 250 тысяч рублей у предпринимателя. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
Глава югорского поселка стала фигурантом второго уголовного дела
- Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова стала фигурантом второго уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее на нее было заведено дело из-за того, что она раздала под служебное жилье квартиры, предназначавшиеся льготникам.
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