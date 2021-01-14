Глава Югры Наталья Комарова передала полномочия Геннадия Бухтина другим вице-губернаторам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полномочия умершего вице-губернатора передали другим замам — выборы в Сургуте должны состояться — сургутские полицейские устроили провокацию — заведено уголовное дело на чиновника и мэра. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Полномочия умершего вице-губернатора передали другим заместителям

Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила полномочия первого вице-губернатора, который исполнял Геннадий Бухтин, между другими заместителями. Сам документ опубликован на едином сайте органов государственной власти ХМАО.

Выборы мэра Сургута пройдут в штатном режиме

Итог проведения выборов главы Сургута будет зависеть от решения муниципальных депутатов. Конкурсная комиссия 18 января предложит на голосование депутатов гордумы не меньше двух кандидатур на пост мэра Сургута.

Вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко заявил, что депутаты должны будут избрать мэра на заседании 18 января. Иной сценарий он считает саботажем.

В Сургуте полицейские устроили провокацию

В Сургуте разгорелся скандал с полицейскими, которые использовали подростка в контрольной закупке алкоголя в магазине. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU заявили, что по этому факту проводится служебная проверка.

Чиновника обвинили во взятке

Бывшего сотрудника «Управление автомобильных дорог» Дмитрия Гавшина отправили под домашний арест. По версии следствия, Гавшин вымогал взятку в размере 250 тысяч рублей у предпринимателя. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

Глава югорского поселка стала фигурантом второго уголовного дела

Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова стала фигурантом второго уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее на нее было заведено дело из-за того, что она раздала под служебное жилье квартиры, предназначавшиеся льготникам.