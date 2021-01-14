14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 15 января. Полномочия умершего вице-губернатора передали коллегам, на мэра югорского поселка заведено второе уголовное дело

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Подписание трехстороннего договора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Тюмень, портрет, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова передала полномочия Геннадия Бухтина другим вице-губернаторам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полномочия умершего вице-губернатора передали другим замам — выборы в Сургуте должны состояться — сургутские полицейские устроили провокацию — заведено уголовное дело на чиновника и мэра. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Полномочия умершего вице-губернатора передали другим заместителям

Выборы мэра Сургута пройдут в штатном режиме

В Сургуте полицейские устроили провокацию

  • В Сургуте разгорелся скандал с полицейскими, которые использовали подростка в контрольной закупке алкоголя в магазине. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU заявили, что по этому факту проводится служебная проверка.

Чиновника обвинили во взятке

  • Бывшего сотрудника «Управление автомобильных дорог» Дмитрия Гавшина отправили под домашний арест. По версии следствия, Гавшин вымогал взятку в размере 250 тысяч рублей у предпринимателя. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

Глава югорского поселка стала фигурантом второго уголовного дела

  • Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова стала фигурантом второго уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее на нее было заведено дело из-за того, что она раздала под служебное жилье квартиры, предназначавшиеся льготникам.

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