За взятку арестован экс-сотрудник компании властей ХМАО

По версии следствия, бывший механик шантажировал предпринимателя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Под домашний арест отправлен Дмитрий Гавшин, бывший сотрудник казенного учреждения «Управление автомобильных дорог», учредителем которого является департамент по управлению госимуществом ХМАО. По версии следствия, Гавшин вымогал взятку у предпринимателя, занимающегося ремонтом автомобилей. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Гавшин в 2018 году получил взятку, — почти 250 тысяч рублей, — от предпринимателя Вадима Пермякова, который занимался ремонтом автомобилей „УАДа“. По версии силовиков, Гавшин счел проведенные работы некачественными, но предложил поставить свою подпись под всеми документами за взятку», — рассказал URA.RU инсайдер.

В СУ СК по ХМАО не стали называть имена фигурантов, лишь сообщив, что вымогательство выражалось в угрозе расторжения контракта, заключенного между ИП Пермяковым и «Управлением автодорог». Там же уточнили и сумму полученной экс-сотрудником «УАД» взятки — 243 тысячи рублей.

«Злоумышленнику предъявлено обвинение и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В целях обеспечения возмещения ущерба автомобиль обвиняемого, стоимостью более 1 миллиона рублей, наложен арест», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО. Дозвонится до Пермякова журналисту URA.RU не удалось, а контакты подозреваемого отсутствуют в свободном доступе. В департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО, в ведении которого находится «УАД», направлен официальный запрос с просьбой объяснить их роль в расследовании. Ответ на него на момент публикации новости не поступил.

Агентствово ранее подробно описывало взаимоотношения Пермякова и Гавшина. Источник URA.RU тогда заявил, что доказательства преступной схемы он уже направил в правоохранительные органы.