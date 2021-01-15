Utair отменяет все рейсы из Кургана

Авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца марта. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана.
«Все рейсы ЮТ-265/ЮТ-266 отменены до 27.03.2021 включительно», — говорится в сообщении. Причины, по которым авиакомпания отменила все рейсы на ближайшие месяцы, не раскрываются. ЮТ-265 — ежедневный рейс из Москвы в Курган, ЮТ-266 — обратный рейс. Других рейсов из аэропорта Кургана у авиакомпании нет.
Согласно расписанию на сайте аэропорта, добраться из Кургана в Москву теперь можно только самолетами лоукостера «Победа». Пока они летают четыре раза в неделю (понедельник, вторник, четверг, суббота), но с мая станут ежедневными. Также в расписании остаются рейсы Курган-Симферополь и Курган-Сочи авиакомпании «Сибирь» (S7), которые стартуют в конце апреля и начале мая соответственно.
Utair начала частично отменять рейсы по маршруту Москва-Курган-Москва с октября, когда в регион пришел новый авиаперевозчик — «Победа». Так, в декабре Utair отменила 12 рейсов. В конце прошлого года сообщалось, что компания намерена отменить рейсы с 11 по 31 января. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял это снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. URA.RU неоднократно направляло запросы в Utair с просьбой объяснить отмену рейсов, но ответ на них не поступал.
В других регионах Utair, напротив, открывает новые рейсы. Так, на днях стало известно, что до конца месяца самолеты авиакомпании начнут летать из Тюмени в Красноярск и Самару.
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