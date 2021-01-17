ДТП со школьным автобусом произошло в Тюменском районе Управление ГИБДД по Тюменской области

В деревне Якуши Тюменского района школьный автобус столкнулся с автомобилем марки Cadillac. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

«От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль — в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летний водитель „Кадиллака“ доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам», — отметили в региональной госавтоинспеции.

Там уточнили, что 67-летний водитель автобуса был трезв. Авария произошла на равнозначном перекрестке. В ГИБДД выясняют, кто из водителей допустил нарушение, которое привело к ДТП. Свою проверку инцидента также начала областная прокуратура. Ранее агентство URA.RU писало о том, что на тюменской трассе погибли четверо жителей ХМАО: автокатастрофа произошла в Уватском районе.

Авария произошла на равнозначном перекрестке Управление ГИБДД по Тюменской области