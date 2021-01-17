17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В Тюменской области школьный автобус попал в аварию. Есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП со школьным автобусом произошло в Тюменском районе Управление ГИБДД по Тюменской области

В деревне Якуши Тюменского района школьный автобус столкнулся с автомобилем марки Cadillac. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

«От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль — в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летний водитель „Кадиллака“ доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам», — отметили в региональной госавтоинспеции.

Там уточнили, что 67-летний водитель автобуса был трезв. Авария произошла на равнозначном перекрестке. В ГИБДД выясняют, кто из водителей допустил нарушение, которое привело к ДТП. Свою проверку инцидента также начала областная прокуратура. Ранее агентство URA.RU писало о том, что на тюменской трассе погибли четверо жителей ХМАО: автокатастрофа произошла в Уватском районе.

Авария произошла на равнозначном перекрестке
Управление ГИБДД по Тюменской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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