На Тюменской трассе погибли четверо жителей ХМАО

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Клипарт depositphotos.com, автомобильная авария, знак аварийной остановки, столкновение, дтп, дорога
Авария на трассе унесла жизни четырех человек — отца, матери и двух детей Фото: depositphotos.com

В Уватском районе (Тюменская область) на участке федеральной трассы в ДТП погибла семья из Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В ДТП на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе погибли четыре человека», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. Авария произошла сегодня, около 12:00 на 346 километре дороги.

Жертвами ДТП стали жители Нижневартовска. За рулем был 36-летний глава семьи — он скончался на месте. Мать и двое детей (мальчик десяти лет, и восьмилетняя девочка) также не выжили. По предварительным данным, Hyundai жителей ХМАО выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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