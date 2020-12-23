На Тюменской трассе погибли четверо жителей ХМАО

В Уватском районе (Тюменская область) на участке федеральной трассы в ДТП погибла семья из Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«В ДТП на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе погибли четыре человека», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. Авария произошла сегодня, около 12:00 на 346 километре дороги.
Жертвами ДТП стали жители Нижневартовска. За рулем был 36-летний глава семьи — он скончался на месте. Мать и двое детей (мальчик десяти лет, и восьмилетняя девочка) также не выжили. По предварительным данным, Hyundai жителей ХМАО выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo.
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