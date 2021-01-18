Политологи объяснили, как Запад использует Навального

Алексей Навальный — инструмент Запада, уверены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Реакция Запада на процессуальные действия в отношении блогера Алексея Навального, нарушившего условия испытательного срока в России, связана с отвлечением внимания от проблем в своих странах. Об этом URA.RU рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Все просто: Навальный — это инструмент Запада. Одни хотели его и дальше использовать, но не получилось — это вызывает недовольство. Кто-то, наоборот, рассчитывал, что его посадят, и своими заявлениями отрабатывает повестку в европейских странах. Но и те, и другие западные представители отвлекают внимание от проблем на своей территории», — разъяснил эксперт.

Он также добавил, что резкое падение интереса к Навальному со стороны его же последователей произошло из-за новых санкций Запада против России. «Обрушить санкции [со стороны Европы] на голову России [из-за отравления] и при этом строить из себя патриота. Миллионы людей собрали деньги [для поддержки фондов Навального], а он их на себя потратил — это тоже оттолкнуло сторонников, в том числе среди молодежи», — рассказал Данилин.

С Данилиным согласен и эксперт ЭИСИ Александр Малахов. «В последнее время Запад использует все, в том числе надуманные, поводы, чтобы ввести санкции против России или обвинить руководство страны во всех грехах. Заявления о Навальном — одна из форм отвлечь внимание от трудностей в странах Запада», — заключил эксперт.

Ранее такую же точку зрения высказал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что западным политикам выгоден ажиотаж вокруг возвращения в Россию блогера Алексея Навального, поскольку так они отвлекают внимание граждан своих стран от собственных проблем.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. В аэропорту Шереметьево его задержали представители силовых структур. Как пояснили в Федеральной службе исполнения наказаний, блогер, условно осужденный по делу «Ив Роше», многократно нарушил условия испытательного срока. Заседание по этому делу состоится 29 января в Симоновском суде Москвы.