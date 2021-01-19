В Тюмени после гибели 7 человек при пожаре задержали полицейских

Пожар в нелегальном доме престарелых в Тюменском районе произошел 9 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени по делу о массовой гибели людей при пожаре в незаконном доме престарелых в поселке Боровском (Тюменский район) задержаны два сотрудника полиции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

«Двое участковых уполномоченных полиции задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели семерых человек на пожаре в незаконном доме престарелых в поселке Боровский. Полицейские были задержаны в воскресенье, 17 января. На следующий день у них прошли обыски. Сейчас участковые помещены в изолятор временного содержания», — передает РИА «Новый день» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным собеседников агентства, участковые были задержаны на основании показаний хозяйки сгоревшего нелегального дома престарелых Ольги Вильямсон, которая якобы заявила следствию, что полицейские за взятки писали «отказы» в возбуждении уголовных дел в случае смерти постояльцев дома престарелых. В региональном управлении Следственного комитета URA.RU отказались комментировать данную информацию, сославшись на то, что расследованием уголовного дела занимается центральный комитет СУ СК РФ. Туда направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что 9 января при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменского района погибли семь человек. Позже выяснилось, что все они были постояльцами нелегального дома престарелых, который располагался в сгоревшем здании. Его хозяйка была задержана в тот же день. Она находится под следствием.