Губернатор Наталья Комарова посетила Москву, где встретилась с федеральными министрами
Комарова встретилась с министрами — замгубернатора покинет свою должность — коммунисты обвинили своего лидера — глава района избежал наказания — названа средняя сумма взятки в Югре. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 января — в обзоре URA.RU:
Глава Югры встретилась с федеральными министрами
- Губернатор Югры Наталья Комарова совершила визит в Москву, где провела рабочие встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и министром природных ресурсов Александром Козловым.
Вице-губернатор Югры уйдет в отставку
- Заместитель губернатора ХМАО — директор департамента экономического развития Николай Милькис в ближайший месяц покинет свой пост. Об этом URA.RU рассказал высокопоставленный чиновник из регионального правительства.
В рядах КПРФ произошел раскол
- Члены КПРФ обвинили главу окружного комитета партии Алексея Савинцева в пособничестве при воровстве партийных денег первым секретарем КПРФ в Урае Дмитрием Зеленским. Об этом URA.RU сообщил бывший второй секретарь КПРФ в Урае Павел Вербицкий. После этого конфликта Вербицкого исключили из партии из-за «ущерба репутации», а Зеленский получил строгий выговор.
Суд оправдал главу Нижневартовского района
- Глава Нижневартовского района Борис Саломатин признан невиновным в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.
Силовики назвали среднюю сумму взятки
- Средняя сумма взятки в Югре составляет 388,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО по результатам анализа 2020 года.
Подписывайтесь на URA.RU в