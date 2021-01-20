20 января 2021
19 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 21 января. Глава округа побывала в Москве, силовики назвали сумму средней взятки

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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., портрет, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова посетила Москву, где встретилась с федеральными министрами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Комарова встретилась с министрами — замгубернатора покинет свою должность — коммунисты обвинили своего лидера — глава района избежал наказания — названа средняя сумма взятки в Югре. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 21 января — в обзоре URA.RU:

Глава Югры встретилась с федеральными министрами

  • Губернатор Югры Наталья Комарова совершила визит в Москву, где провела рабочие встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и министром природных ресурсов Александром Козловым.

Вице-губернатор Югры уйдет в отставку

В рядах КПРФ произошел раскол

  • Члены КПРФ обвинили главу окружного комитета партии Алексея Савинцева в пособничестве при воровстве партийных денег первым секретарем КПРФ в Урае Дмитрием Зеленским. Об этом URA.RU сообщил бывший второй секретарь КПРФ в Урае Павел Вербицкий. После этого конфликта Вербицкого исключили из партии из-за «ущерба репутации», а Зеленский получил строгий выговор.

Суд оправдал главу Нижневартовского района

  • Глава Нижневартовского района Борис Саломатин признан невиновным в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.

Силовики назвали среднюю сумму взятки

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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