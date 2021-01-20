Мэрия Кургана поможет проблемному предприятию выплатить долги

В Кургане разработали порядок выплаты субсидий для МУП «Бытовые услуги», чтобы избежать его банкротства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана сможет выделять из бюджета субсидии муниципальному предприятию «Бытовые услуги», чтобы избежать его банкротства. Порядок предоставления такой финансовой помощи утвержден администрацией города.

«Утвердить порядок предоставления из бюджета города Кургана субсидий муниципальному унитарному предприятию „Бытовые услуги“ на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия», — говорится в постановлении. Деньги предоставляются безвозмездно, возвращать их в бюджет не надо.

Размер субсидии определяется администрацией, исходя из текущего финансового состояния предприятия и размера долгов. МУП «Бытовые услуги» может направить ее на оплату кредиторской задолженности, просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам, пеней, штрафов, исполнительных сборов. Если окажется, что предприятие потратило деньги на другие цели, мэрия может потребовать вернуть их в бюджет Кургана. URA.RU запросило комментарии мэрии о планируемых расходах бюджета, на момент публикации ответа не было.

МУП «Бытовые услуги» отвечает за работу общественных бань в Кургане. За последние годы на предприятии неоднократно менялось руководство. На конец 2019 года долги МУП оценивали в 5,3 млн рублей. Положение предприятия ухудшилось из-за коронавирусных ограничений, так как баням долгое время запрещали работать. В декабре 2020 года оставшиеся без зарплат сотрудники МУП «Бытовые услуги» записали видеообращение к главе Кургана Андрею Потапову.