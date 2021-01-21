Курганская область получит больше вакцин от COVID, чем ожидалось

В Курганской области ждут 13 тысяч доз вакцины «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В Курганскую область до конца января поступит 13 тысяч доз вакцины от COVID «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее областные власти ожидали поступления 11 тысяч доз вакцины.

«До конца января в регион поступит более 13 тысяч доз вакцины „Спутник V“. Она предназначена для массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции всех желающих», — говорится в сообщении оперштаба. В феврале власти Курганской области ждут еще одну крупную партию вакцины.

Первые партии «Спутник V» поступили в Курган в конце прошлого года. Они предназначались для медработников и педагогов. Запись на вакцинацию всех желающих стартовала в новогодние каникулы. «Жители Курганской области активно используют эту возможность. Поступили заявки от 5718 человек», — заявила главный внештатный эпидемиолог региона Оксана Сагайдак.

Записаться на прививку можно по телефону 122, в поликлинике по месту жительства или через портал госуслуг. После этого на вакцинацию пригласят в соответствии с очередностью с помощью звонка или сообщения. Нельзя делать прививку от COVID беременным женщинам и кормящим мамам, а также в течение месяца после прививки от гриппа. Тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, вакцину можно поставить через шесть месяцев после выздоровления.

По состоянию на 19 февраля очередь на вакцинацию в Курганской области состояла из 4000 человек. При этом в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли URA.RU, что ожидают поступления 11 000 доз вакцины до 31 января.