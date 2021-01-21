Тобольский речной порт перешел под новое руководство

Тобольский речной порт принял первые грузы в 1970 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тобольский речной порт перешел под руководство управляющей организации ООО «Межрегионфлот». Информация об этом указана на официальном сайте предприятия. Там указано, что бывший генеральный директор речпорта Виктор Зырин общим решением акционеров был отправлен в отставку.

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО „Тобольский речной порт“ Зырина Виктора Владимировича и расторгнуть трудовой договор с ним. Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО „Межрегионфлот“ на последующие три года», — указано на официальном сайте Тобольского речного порта.

Исполнительным директором предприятия назначен Сергей Гнедов. Тобольский речной порт был построен в 1970 году. В 1993 году предприятию присвоили статус акционерного общества. В инфраструктуру Тобольского речпорта входят механизированные причалы, подъездные железнодорожные пути, склады, ремонтная база и собственный флот.