Экс-мэру курганского города велели вернуть выписанные себе премии

Бывший глава города Щучье Курганской области Владимир Тамахин должен заплатить почти 500 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконно полученные премии. О таком решении суда сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С судебным иском к экс-мэру обратился прокурор Щучанского района. «Суд, согласившись с правовой позицией прокурора, удовлетворил требования в полном объеме, взыскав с бывшего главы около 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Тамахин, занимая пост мэра Щучья, в период с 31 марта 2017 года по 10 сентября 2018 года самостоятельно издавал приказы о выплате себе ежемесячных премий. Городская дума решений о премировании главы города не принимала. Общий размер премий составил 498 тысяч рублей.
Решение о взыскании денег пока не вступило в законную силу. В ГАС «Правосудие» сообщается, что ответчик подал апелляционную жалобу. 21 января ее направили в Курганский областной суд.
Вместе с тем, в Щучанском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Тамахина. Его обвиняют в преступлениях по ч.3 ст. 160 и ч.4 ст. 159 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере). Как ранее сообщало URA.RU, экс-мэру, помимо незаконных премий, вменяли хищение бюджетных денег в сумме более миллиона рублей, совершенное путем оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты.
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