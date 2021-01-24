Российское государство намного добрее некоторых своих граждан. Об этом заявил писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин. Он сделал такой вывод после того, как начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка извинился перед женщиной, избитой силовиком во время протестов 23 января.
«Целый полковник пошел и спокойно извинился. Настоящий офицер. И его извинения были приняты. Бабушка оказалась разумной гражданкой. Вообще не первый раз замечаю, что наше государство добрее огромного количества собственных граждан», — написал Прилепин в своем telegram-канале. По его мнению, если сломать государство, то в стране начнется «атас». «Хорошо, что такую машину придумали — „государство“. Не надо ее ломать», — пояснил писатель.
Во время акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге полицейский ударил женщину ногой в живот. Ей оказалась 54-летняя Маргарита Юдина. Она была доставлена в реанимацию. На следующий день к ней пришел полковник Сергей Музыка и принес извинения за действия сотрудника полиции. Юдина приняла извинения представителя МВД.
23 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительных органах. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.
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