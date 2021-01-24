Захар Прилепин оценил извинения полицейских перед пострадавшей во время протестов женщиной в Санкт-Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Российское государство намного добрее некоторых своих граждан. Об этом заявил писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин. Он сделал такой вывод после того, как начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка извинился перед женщиной, избитой силовиком во время протестов 23 января.

«Целый полковник пошел и спокойно извинился. Настоящий офицер. И его извинения были приняты. Бабушка оказалась разумной гражданкой. Вообще не первый раз замечаю, что наше государство добрее огромного количества собственных граждан», — написал Прилепин в своем telegram-канале. По его мнению, если сломать государство, то в стране начнется «атас». «Хорошо, что такую машину придумали — „государство“. Не надо ее ломать», — пояснил писатель.

Во время акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге полицейский ударил женщину ногой в живот. Ей оказалась 54-летняя Маргарита Юдина. Она была доставлена в реанимацию. На следующий день к ней пришел полковник Сергей Музыка и принес извинения за действия сотрудника полиции. Юдина приняла извинения представителя МВД.

23 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительных органах. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он остался в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.