Февраль и середина весны являются оптимальным временем для покупки долларов Фото: Pixabay

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне доклада Минэнерго США об увеличении запасов углеводородов в стране на 4,4 миллиона баррелей, мировые цены на нефть к концу недели сдали свои позиции. Мартовские фьючерсы марки Brent потеряли в цене 1,16%, завершив торги на отметке в 55,45 долларов за бочку. Курс техасской нефти WTI также снизился на 1,26% — до 52,46 долларов за баррель.

На фоне рисков усиления санкционной политики в отношении России, курс рубля по отношению к мировой валюте сдал свои позиции. Доллар к закрытию биржи прибавил в цене 1,97% и торгуется за 75,3 рубля. Евро также вырос на 1,98% — до 91,62 рублей.

Ситуация в России

Российские хлебопекарные предприятия получат поддержку от государства. Кабмин РФ принял решение выделить на поддержку данного бизнеса 4,7 миллиардов рублей. 2,9 миллиарда из этой суммы будет направлено на компенсацию затрат на закупку пшеницы.

В КоАП РФ в марте этого года будут внесены поправки, предусматривающие введение санкций за незаконную благотворительную деятельность. Организации, занимающиеся сбором средств без соответствующего разрешения, будут наказываться штрафами от 5 до 150 тысяч рублей.

Минюст РФ совместно с Центробанком предложил пресечь отмывание и вывод денег из России через запрет на прямые переводы исполнительным лицам за границу . В случае, если инициатива ведомств получит поддержку, для получения возмещения граждане и компании обязаны будут иметь счет в финансовой организации РФ.

Производители сахара проигнорировали приказ президента РФ о стабилизации цен на свою продукцию. По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, компании не могут купить сахар по установленной для него цене в 36 рублей за килограмм.

Ситуация в мире

Франция предложила ввести новые санкции по отношению к России в связи с арестом Алексея Навального. С соответствующим требованием выступил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Позже инициативу чиновника поддержал президент Польши Анджей Дуда и представитель чешского МИД Томаш Петршичек.

Власти Украины ожидают существенного экономического роста страны в этом году. По словам советника президента Украины Олега Устенко, за последние месяцы отмечается рост сырьевых групп, экспортируемых страной.

Прогнозы и мнения экспертов

Заморозка цен на продукты приведет к обратному эффекту и лишь спровоцирует их подорожание. Кроме того, политика, связанная со сдерживанием цен в конечном итоге обернется дефицитом. Таким мнением поделился бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев.

Первая половина февраля и середина весны являются оптимальным временем для приобретения иностранной валюты. По словам начальника управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, ориентирами для покупки доллара являются уровни в 73, 70,9 и 68,5 рублей.