Аэрогавань Челябинска получила имя Игоря Курчатова
В Челябинск прибудет замминистра по экологии — глава областного ФСБ посетил первое совещание с губернатором — полицейские получили вводные перед акцией протеста — состоялось открытие аэропорта — чиновницу задержали за взятки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:
Вице-премьер РФ прибудет в Челябинск
- В Челябинск с официальным визитом 29 января приедет вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, которая занимается вопросами экологии.
Новый глава областного ФСБ посетил первое заседание с губернатором
- Новый начальник регионального УФСБ Дмитрий Иванов 26 января побывал на расширенном заседании коллегии ГУ МВД, где подвели итоги 2020 года. На заседании присутствовал губернатор Алексей Текслер.
Силовиков готовят к митингу 31 января
- Челябинские полицейские получили вводные перед акцией в поддержку блогера Алексея Навального, которая пройдет 31 января. Силовиков призвали не поддаваться на возможные провокации со стороны участников митинга.
Аэропорт Челябинска открыт после реконструкции
- 26 января в Челябинске после ремонта открыли аэропорт. Теперь аэрогавань соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации, и сможет принимать самолеты при любой погоде. Аэропорт будет носить имя Игоря Курчатова.
Задержана чиновница из мэрии Снежинска
- Начальник отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлана Угрюмова задержана по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
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