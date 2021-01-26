Аэрогавань Челябинска получила имя Игоря Курчатова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск прибудет замминистра по экологии — глава областного ФСБ посетил первое совещание с губернатором — полицейские получили вводные перед акцией протеста — состоялось открытие аэропорта — чиновницу задержали за взятки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Вице-премьер РФ прибудет в Челябинск

В Челябинск с официальным визитом 29 января приедет вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, которая занимается вопросами экологии.

Новый глава областного ФСБ посетил первое заседание с губернатором

Новый начальник регионального УФСБ Дмитрий Иванов 26 января побывал на расширенном заседании коллегии ГУ МВД, где подвели итоги 2020 года. На заседании присутствовал губернатор Алексей Текслер.

Силовиков готовят к митингу 31 января

Челябинские полицейские получили вводные перед акцией в поддержку блогера Алексея Навального, которая пройдет 31 января. Силовиков призвали не поддаваться на возможные провокации со стороны участников митинга.

Аэропорт Челябинска открыт после реконструкции

26 января в Челябинске после ремонта открыли аэропорт. Теперь аэрогавань соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации, и сможет принимать самолеты при любой погоде. Аэропорт будет носить имя Игоря Курчатова.

Задержана чиновница из мэрии Снежинска

Начальник отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлана Угрюмова задержана по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.