26 января 2021
25 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 27 января. Аэропорт открыт после реконструкции, силовики региона готовится к митингу

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Аэрогавань Челябинска получила имя Игоря Курчатова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск прибудет замминистра по экологии — глава областного ФСБ посетил первое совещание с губернатором — полицейские получили вводные перед акцией протеста — состоялось открытие аэропорта — чиновницу задержали за взятки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Вице-премьер РФ прибудет в Челябинск

Новый глава областного ФСБ посетил первое заседание с губернатором

Силовиков готовят к митингу 31 января

Аэропорт Челябинска открыт после реконструкции

  • 26 января в Челябинске после ремонта открыли аэропорт. Теперь аэрогавань соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации, и сможет принимать самолеты при любой погоде. Аэропорт будет носить имя Игоря Курчатова.

Задержана чиновница из мэрии Снежинска

  • Начальник отдела организационного и хозяйственного обеспечения Снежинска Светлана Угрюмова задержана по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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