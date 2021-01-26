Заболевших становится меньше, но при этом челябинцы чаще начали умирать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 27 января — 417-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 333-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 43 813, выздоровели 30 225 и скончались 1 626 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 756 931 (+18 241) случай заражения. Вылечились 3 174 561 (+23 798) пациент — 84% от заболевших. Умерли 70 482 (+564) человека — почти 1,9% от заразившихся.

Число умерших от коронавируса растет

Рост смертности среди заразившихся коронавирусом челябинцев продолжился. Трое суток подряд в области умирало по 15 пациентов с COVID-19. Однако вчера этот показатель вырос уже до 16 человек — приблизившись к суточному рекорду с начала пандемии в 17 случаев. При медленном снижении числа заболевших за сутки среди них увеличилась доля школьников — с 12 до 5-6 человек.

Роспотребнадзор дал прогноз по распространению COVID

В марте начнется заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. На сегодня, по его словам, фаза медленного роста заболеваемости сменилась фазой стабилизации, которая обещает продлиться до конца февраля. Заметное снижение показателей заболеваемости обозначится в марте, а к летним показателям страна вернется уже в мае.

В Челябинске назвали условия снятия карантина

Смягчение карантина по коронавирусу пока не планируется. «Снятие ограничений возможно по предписанию главного санврача, который оценивает эпидемиологическую ситуацию на территории региона. Необходимо, чтобы коэффициент распространения COVID на протяжении двух недель был не более 0,8. У нас пока он держится на уровне 0,97; на несколько дней его удавалось сбить до 0,8», — сказала на брифинге 26 января первый вице-губернатор Ирина Гехт. К тому же, по ее словам, области предстоит пережить сезон гриппа — это будет проще при уже работающих ограничениях.

Главный ревизор челябинского района скончался от COVID

Председатель контрольно-счетной палаты Коркинского района Павел Крымский скончался от коронавируса. Районной КСП он руководил с февраля 2017 года, с 2012 по 2015 года был замглавы Центрального района Челябинска. Как сообщили URA.RU в окружении Крымского, главный ревизор скончался в ковидном госпитале вечером 25 января. Он уже шел на поправку, когда внезапно его состояние ухудшилось. Болезнь дала осложнение на сердце, с 23 января он был на искусственной вентиляции легких.