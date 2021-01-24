В Челябинской области не удается снизить смертность от COVID

Несколько дней подряд смертность в Челябинской области составляет 15 случаев в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 25 января, зафиксировано 289 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 291, днем ранее 292), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заболевших за день школьников резко выросло — с двух до шести. При этом третьи сутки подряд в области умирает по 15 пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 43 526 случая заражения, сейчас лечатся 29 813 южноуральцев. Умерли 15 человек: 10 от коронавирусной пневмонии, для пяти COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 378 человек, с начала пандемии — 29 813 жителей области.

Губернатор Алексей Текслер продлил действие режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса, сразу на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля. При этом в Челябинской области не будет ковидных паспортов — власти делают ставку на массовую вакцинацию. После 24 января, когда в область начнут поступать новые крупные партии вакцины «Спутник V».