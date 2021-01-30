Дело против организаторов митингов 23 января передали в СК РФ

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций в поддержку блогера Алексея Навального передано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.
«Дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ [„Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“] передано сегодня в Следственный комитет РФ», — написала она в Twitter ночью 31 января. Организаторов и участников несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального 23 января по этой статье обвиняют в угрозе распространения коронавируса. В местах массового скопления людей тогда были замечены и больные COVID-19. В настоящее время фигурантами «санитарного дела» являются: брат Алексея Навального — Олег, юрист ФБК (признан иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
31 января в российских городах также ожидаются несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.
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