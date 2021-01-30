Молодой человек стоял с плакатом у места начала акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция задержала первого участника несанкционированного митинга в Екатеринбурге еще до официального начала акции. Об этом сообщает корреспондент URA,RU с места событий.

«Перед этим полиция просила не мешать проходу граждан, соблюдать законный порядок и разойтись. Парня увезли, пока неясно, куда. Сотрудник попросил взять плакат и следовать за ним», — передает журналист.

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал начало новой протестной акции на 31 января. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого митинг-шествие 23 января (на который, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти) разогнал ОМОН.

На текущий момент известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.

Первое задержание в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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